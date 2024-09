Carissimi alunni, genitori, docenti e personale ATA,

è con grande e gioiosa partecipazione

che mi rivolgo a voi alla vigilia dell’avvio della stagione scolastica che per molti

rappresenta l’avvio di un percorso che contribuirà a farvi diventare donne e uomini del

futuro, cittadini di una società che intendiamo rendere insieme più coesa, solida e

partecipata.

La scuola rappresenta per voi una fase in cui sperimenterete relazioni, emozioni e attività,

che vi faranno scoprire ogni giorno qualcosa di nuovo che, se affrontato col giusto spirito,

saprà far nascere amicizie e rapporti umani duraturi, oltre a edificare il palazzo della

vostra conoscenza.

In un mondo dell’istruzione in continua evoluzione, tra fusioni d’istituti e novità

legislative che prevedono l’istituzione di nuovi licei, i cui effetti dovranno essere oggetto

di attenta riflessione riguardo alla loro effettiva opportunità, l’auspicio è che l’inizio di

quest’anno scolastico possa costituire l’occasione per ripartire da quei valori di

formazione (umana e didattica), inclusione e apertura alla società che la scuola deve

trasmettere ai propri fruitori.

Sappiamo che le autorità ministeriali, tra le nuove linee guida diramate di recente, hanno

inteso inasprire le punizioni dei comportamenti giudicati violenti e aggressivi, puntando

su nuove forme di educazione civica tali da prevenire ogni forma di dipendenza,

compreso l’utilizzo smodato di smartphone (che sarà vietato usare in classe) e altri

dispositivi digitali. Ma al di là dell’efficacia di norme e circolari che rappresentano

espressione di una volontà politica, le agenzie educative come scuola e famiglia sono

chiamate a svolgere il ruolo di chi deve preservare quei dovuti spazi di socialità, empatia

ed espressione della propria personalità in armonia col prossimo, prevenendo ogni forma

d’isolamento, per far capire ai giovanissimi che nessuno deve isolarsi, che nessuno deve

essere lasciato indietro, e che ogni fenomeno, seppur embrionale, di devianza va

segnalato in tempo. Sono condotte, queste, che possono servire più di mille punizioni

ancora più severe.

Un particolare augurio è rivolto ad alunni e studenti del primo anno, ai nuovi dirigenti

scolastici, ai docenti e al personale ATA, auspicando che possano, tutti insieme,

concorrere a dare e ricevere sempre maggiori contenuti e insegnamenti, senza essere

distratti dalle logiche aziendalistiche dei numeri che da qualche anno hanno preso il

sopravvento.

Non si disperda il patrimonio sociale acquisito nella nostra città, dal dopoguerra ai giorni

nostri, perché Siderno è sempre stato l’esempio di ciò che una scuola pubblica deve

rappresentare per il progresso della società!

Noi, come istituzioni cittadine, stiamo facendo la nostra parte, certi che dirigenti, docenti,

alunni e genitori garantiranno il loro contributo alla causa.

A tutti voi vanno i più sinceri auguri per un proficuo e sereno anno scolastico, da parte di

tutta l’Amministrazione Comunale.

Il Sindaco

Mariateresa Fragomeni