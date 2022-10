Lunedì 31 ottobre a Santa Cristina d ‘ Aspromonte ( RC ) si svolgerà LA SAGRA DELLA CASTAGNA. Una delle più belle ed entusiasmanti tradizioni di questo paese , che purtroppo era stata interrotta a causa della pandemia . Quest ‘ anno a riprendere questa tradizione è stato il Comitato Festa _GIOVANI CRISTINESI_ un gruppo composto di ragazzi del posto che ha come obiettivo il recupero delle manifestazioni popolari e sociali del Paese , dove lo sguardo è proiettato al territorio cercando di sfruttare e valorizzare tutto quello che questa magnifica terra offre . A tale scopo , Lunedì 31 dalle ore 17:00 in piazza Vittorio Emanuele II sarà festa : si potrà degustare la castagna , frutto della tradizione cristinese , accompagnata da un buon vino; inoltre ci saranno varietà di dolci , e infine l ‘ assaggio del cinghiale cucinato al momento . La serata sarà allietata dal cantautore calabrese Turi Rugolo .

Una bella iniziativa da parte di questi ragazzi del posto , che nonostante le tante difficoltà si impegnano per il proprio Paese.