L’ultima operazione eseguita dalla Procura di Catanzaro dimostra, ancora una volta, di come la Calabria abbia necessità di continui controlli e verifiche per cercare di stroncare quelle strane correlazioni che uniscono la criminalità organizzata alla imprenditoria, alle comunità ed alla politica. Premesso il principio di innocenza vi è, però, una evidente propensione ad allacciare strani rapporti che spesso finiscono per condizionare fortemente il corretto percorso della gestione della cosa pubblica. Un plauso sentito al Procuratore Capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, ed a tutti i suoi collaboratori, oltre che alle Forze dell’Ordine, per l’attività posta in essere e che rappresentano il baluardo dello Stato nella lotta al crimine.