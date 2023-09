Gli Uffici tecnici dell’Anas, su impulso del Ministro Salvini, stanno lavorando alacremente per trovare una soluzione sostenibile che impedisca la chiusura della Galleria della Limina. Un lavoro certosino che dovrà contemperare la sicurezza e gli interessi di mobilità del territorio. Una scelta non facile che, però, sta trovando una soluzione che consentirà di garantire entrambe le esigenze indicate. A giorni sarà, infatti, indicata la strada che si percorrerà e che farà respirare tutti i sindaci e cittadini di tale area. Ma, questo non dovrà sopire nessuno, in quanto è indispensabile che si pensi a tutti i lavori che si dovranno programmare per rendere tale importante arteria maggiormente sicura e percorribile senza gli attuali pericoli. Anche su questo la Lega lavorerà per trovare soluzioni e i finanziamenti necessari