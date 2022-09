“Le marinerie hanno bisogno di sostegno e di indicazioni precise per cercare di venire fuori da una crisi pesante che ha colpito anche loro e le loro attività”. Lo ha dichiarato il Commissario della Lega Saccomanno, che in data di ieri ha avuto degli incontri molto proficui con le marinerie di Vibo Marina e Bagnara, unitamente all’On. Lorenzo Viviani, responsabile nazionale della Pesca della Lega, che ha affermato: “sono stati confronti importanti sia per ascoltare i pescatori che per informarli di quello che è stato fatto e di quello che la Lega propone e proporrà, pur dinnanzi ad un’Europa che vorrebbe cancellare totalmente le modalità di pesca esistenti e l’attività delle marinerie. Quindi, massima attenzione per evitare che si possa subire un’ulteriore angheria”. A Bagnara, oltre ad una folta partecipazione di pescatori, è intervenuto anche l’europarlamentare Massimo Casanova che ha rafforzato il concetto di tentativo maldestro di eliminare l’attività delle marinerie ed ha puntualizzato che la Lega farà di tutto per impedire ciò, ringraziando il collega Viviani per la sinergia con cui hanno affrontato i problemi che hanno, certamente, portato risultati più che utili. L’On. Casanova ha, anche, ringraziato le tante persone che lo hanno sostenuto e si è impegnato a tornare in Calabria per informare e sostenere un settore molto importante per la valorizzazione dei prodotti italiani. Da parte loro, le marinerie hanno ringraziato per l’attenzione alle loro problematiche, ricordando che solo la Lega si è interessata proficuamente alle tante necessità e che continueranno a mantenere questa interrelazione al fine di poter segnalare ed ottenere quella tutela che appare indispensabile in un momento in cui l’Europa cerca di manipolare il Made in Italy.