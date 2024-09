È seriamente incomprensibile di come si possa dare notizie non veritiere per cercare di disinformare i lettori costringendo ad una rincorsa per tentare di ripristinare la verità, che non sempre, poi, raggiunge tutti coloro che hanno letto fake news. Qui di seguito, pertanto, si forniscono notizie ufficiali di come stiano effettivamente le cose rispetto all’alta velocità. Affermare che non si è fatto nulla vuol dire che i soggetti che hanno declinato ciò non hanno letto nulla oppure tendono, cosa maggiormente credibile, a screditare chi sta cercando di fornire infrastrutture alla Calabria ed al Sud, che la sinistra in 50 anni di gestione ha, totalmente, dimenticato e fortemente danneggiato questi territori.

La nuova linea AV/AC Salerno – Reggio Calabria costituisce la continuità di un itinerario strategico passeggeri e merci per la connessione tra il sud della penisola e il nord attraverso il corridoio dorsale, asse principale del Paese. Il nuovo collegamento consentirà di incrementare i livelli di accessibilità alla rete AV per diverse zone ad elevata valenza territoriale quali il Cilento e il Vallo di Diano, la costa ionica, l’alto e il basso Cosentino, l’area del Porto di Gioia Tauro e il Reggino, oltre che velocizzare anche relazioni di traffico verso Potenza, verso la Sicilia, verso diverse aree della Calabria e, allo stesso tempo, contribuirà in maniera significativa al potenziamento dell’itinerario merci da/per Gioia Tauro.

L’intero itinerario da Salerno a Reggio Calabria è stato suddiviso in lotti funzionali. Considerando la consistenza e il costo dell’intera opera, lo studio effettuato ha previsto la realizzazione di scenari temporali intermedi, individuando tra i vari lotti quelli prioritari che consentono un maggior ritorno in termini di benefici.

Lotto 1 Battipaglia – Praia

Lotto 1a Battipaglia-Romagnano

La nuova linea AV parte dalla stazione di Battipaglia, si estende per circa 33 km in doppio binario e termina con l’innesto sulla linea storica Battipaglia – Potenza. Il tracciato si sviluppa prevalentemente in galleria/viadotto, ottimizzando l’inserimento dell’opera sul territorio e attraversando i Comuni di Battipaglia, Eboli, Campagna, Contursi Terme, Sicignano degli Alburni e Buccino, in Provincia di Salerno.

Ad oggi, è in corso di corso la fase realizzativa delle opere.

Lotto 1b e 1c Romagnano-Praia

Il Lotto 1b (Romagnano – Buonabitacolo) realizza una seconda tratta nell’ambito del lotto 1 Battipaglia – Praia. Il tracciato da Romagnano prosegue attraverso il Vallo di Diano, dove è prevista la realizzazione di una nuova stazione. In particolare, a partire dalla zona di interconnessione con la linea Battipaglia-Potenza in prossimità di Romagnano dove è prevista la realizzazione del ramo pari, il tracciato del Lotto 1b prosegue sviluppandosi fino alla nuova stazione nel Vallo di Diano e attraversando i territori di Buccino, Auletta, Caggiano, Polla, Sant’Arsenio, Atena Lucana, Sala Consilina, Padula (Provincia di Salerno), con una lunghezza complessiva di circa 49 km.

Il Lotto 1c (Buonabitacolo – Praia) rappresenta la terza tratta che conclude il Lotto 1 in prossimità di Praia riconnettendo l’itinerario con linea tirrenica esistente a nord di Praia. Il tracciato del Lotto 1c si sviluppa dalla nuova stazione nel Vallo di Diano e si estende fino all’interconnessione di Praia con la linea esistente. Il nuovo tracciato interessa i territori di: Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Casaletto Spartano (Provincia di Salerno), Lagonegro, Rivello, Trecchina, Nemoli e Maratea (Provincia di Potenza), Tortora e Praia a Mare (Provincia di Cosenza), con una lunghezza complessiva di circa 45 km.

Si prevede di avviare entro l’anno corrente la fase negoziale per il lotto 1b, a seguito del completamento dell’iter autorizzativo ad oggi in corso. A seguire, acquisita la completa copertura finanziaria, potrà essere avviata la fase negoziale anche per il lotto 1c.

A completa realizzazione dell’intero Lotto 1 si avrà un beneficio significativo fino a 30 minuti sui tempi di percorrenza complessivi tra Roma e Reggio Calabria.

Raddoppio Cosenza-Paola/S. Lucido (Galleria Santomarco)

L’intervento realizza una nuova connessione a doppio binario a standard AV fra Paola e Cosenza e si sviluppa per una estensione di circa 22 km, di cui circa 17 km in sotterraneo (galleria Santomarco) mentre i restanti 5 km sono relativi a tratte all’aperto, interessando i Comuni di Paola, San Lucido, Rende, Montalto Uffugo, San Vincenzo la Costa e San Fili, nella Provincia di Cosenza. In prossimità dell’imbocco della galleria lato Cosenza è prevista la nuova fermata, a servizio del territorio e del polo universitario di Rende.

Si prevede di avviare entro l’anno corrente la fase negoziale, a seguito del completamento dell’iter autorizzativo ad oggi in corso.

Lotto 2 – Praia-Paola

L’intervento presente nel Documento di Fattibilità della Alternative Progettuali (DOCFAP) ha previsto originariamente un tracciato con uno sviluppo di circa 58 Km con inizio dalla stazione di Praia e termine sulla linea attuale Sibari – Cosenza in prossimità di Tarsia (Itinerario Autostradale). Lo sviluppo del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) ha evidenziato significative criticità connesse alla realizzazione delle opere. Pertanto, in relazione al particolare contesto geologico, geomorfologico, idrogeologico e geotecnico, si è reso necessario approfondire anche il corridoio più costiero (cd. itinerario tirrenico), al fine di individuare un tracciato avente una maggiore sostenibilità ambientale e che consenta un miglioramento in termini di: contesto geomorfologico e idrogeologico, possibilità di connessione con la Linea Storica, possibilità di realizzazione dell’intervento per fasi, difficoltà realizzative con minori tempi di realizzazione, tempo di percorrenza fra Praia e Paola dovuto ad una riduzione della lunghezza del tracciato.

Ad oggi, è in corso di sviluppo il DOCFAP.

Gli altri Lotti a completamento

Analogamente al lotto 2, in merito agli ulteriori lotti (Lotto 4 Paola-Lamezia Terme, Lotto 5 Lamezia T.-Gioia Tauro, Lotto 6 Gioia Tauro-Villa San Giovanni/Reggio Calabria) per il completamento dell’itinerario Salerno-Reggio Calabria sono in corso le attività di progettazione relative allo sviluppo del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali che permetteranno di avere un quadro aggiornato del tracciato per il successivo opportuno confronto con gli Enti interessati.

