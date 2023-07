Continua l’azione pressante della Lega per cercare di rendere sicura l’Italia e per rendere vivibili le città, ed ora anche le spiagge. Si legge, infatti, in una nota del Sottosegretario Molteni “Il Viminale, grazie al Ministro Matteo Piantedosi, ha confermato, di concerto con il Mef, attraverso il fondo sicurezza urbana 2021/2023 istituito nel 2018 da Matteo Salvini con il decreto-legge “sicurezza” n.113, i fondi per il finanziamento del progetto “Spiagge sicure – Estate 2023″ a favore dei comuni litoranei in tutta Italia. Si tratta di 2 milioni di euro messi a disposizione per finanziare 60 progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto all’abusivismo commerciale, alla contraffazione e all’illegalità sulle spiagge italiane”. Così in una nota il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni che spiega: “Grazie a queste risorse le amministrazioni locali potranno finanziare assunzioni a tempo determinato della Polizia Locale; il pagamento del lavoro straordinario della PL; acquisti di dotazioni, attrezzature e mezzi di sicurezza urbana; sostenere campagne informative contro la contraffazione e l’abusivismo. Confermare questi fondi dedicati ai Comuni costieri -prosegue Molteni- riafferma la grande sensibilità del Ministero dell’Interno per la sicurezza dei territori e il contrasto a quelle forme di illegalità che creano degrado, disagio, insicurezza e allarme sociale. ‘Spiagge sicure’ -conclude il sottosegretario- rappresenta per i locali e per la sicurezza urbana e partecipata delle Comunità dopo i fondi stanziati per la videosorveglianza e i fondi contro le truffe agli anziani”. Per la Calabria i fondi sono stati riconosciuti ai seguenti comuni: Pizzo, Isola Capo Rizzuto, Tropea, Zambrone, Cutro e Parghelia. Un riconoscimento importante che conferma l’azione concreta della Lega anche per il Sud.