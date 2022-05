Una buona notizia per la Calabria nel campo sanitario: è cambiato, finalmente, il trend e nella chiusura dei conti per l’anno 2021, al tavolo Adduce presso il Ministero, è stato certificato un risultato positivo di oltre 145 milioni di euro. Vi è stato, quindi, un gran passo avanti per l’inizio della sistemazione dei conti in rosso che, naturalmente, da una parte ha ridotto il deficit ed ha consentito la chiusura in positivo del bilancio 2021 e, dall’altra, consentirà lo sblocco, tra l’altro, di liquidità per il sistema sanitario. Ci potranno, pertanto, per come affermato dal Presidente Occhiuto, essere investimenti strutturali e tecnologici e il reclutamento di figure professionali mediche, sanitarie e amministrative. Sarà rilevante, ora, riuscire a mettere ordine nei conti delle aziende sanitarie provinciali e nei bilanci e organizzare adeguatamente il sistema sanitario che presenta enormi criticità. Proseguendo nell’odierna strada, certamente, vi saranno altri risultati positivi che potranno ridare fiducia ai calabresi per una sanità che consentirà di evitare fughe in altre regioni.