Marsio Blaiotta è stato nominato dal Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, On. Mirco Carloni, consulente per le politiche di bonifica e gestione irrigua a favore dell’agricoltura. Incarico istituzionale di grande rilievo per chi si è speso per migliorare l’agricoltura calabrese. Marsio Blaiotta, importante imprenditore agricolo della Sibarite, è persona molto conosciuta nel settore agroalimentare italiano per l’impegno profuso negli anni a sostegno di una agricoltura moderna, competitiva e sostenibile. Docente di scuola secondaria presso l’ITI (Istituto Tecnico Industriale) di Trebisacce, è stato consigliere presso il Comune di Francavilla Marittima, presidente del Consorzio di Bonifica del “Ferro e dello Sparviero” di Trebisacce, dell’URBI-ANBI Calabria, oltre a consigliere nazionale dell’ANBI, vice presidente di Snebi-Ambi, componente Comitato Empaia e presidente del Consorzio di Bonifica “Bacino dello Ionio Cosentino”. Per la sua preparazione e specifica professionalità è stato individuato per ricoprire tale carica di rilievo istituzionale. La Lega Calabria è onorata che a un calabrese doc sia stato conferito tale incarico di prestigio ed augura a Marsio Blaiotta di poter svolgere un’attività proficua che possa portare a risultati importanti sia a livello nazionale che regionale.