“Sento il piacere ed il dovere di ringraziare l’Europarlamentare Antonio Rinaldi, l’On. Alberto Bagnai e il Sen. Claudio Borgi, per aver scelto la Calabria e Corigliano-Rossano per presentare le “Politiche per un mondo nuovo”, analisi e previsioni economiche per l’Italia e l’Europa, nella data del 26 maggio 23, alle ore 17.00, presso il Castello Ducale, Salone degli Specchi, Piazza Guido Compagna. Un momento di confronto per meglio comprendere quali saranno gli scenari futuri nel mondo e, in particolare, in Europa e in Italia sotto l’aspetto economico e, quindi, quali saranno le possibili ricadute in Calabria. Alla manifestazione parteciperanno, anche, l’On. Domenico Furgiuele e l’avv. Maria Carmela Iannini, che, certamente, impreziosiranno l’iniziativa e consentiranno alla cittadina di Corigliano-Rossano di poter approfondire un tema di grande rilevanza, ai fini di una prospettiva di crescita e sviluppo del territorio. Mi auguro che la comunità voglia partecipare essendoci tutti gli elementi positivi per consentire una visione più profonda dell’attuale situazione e la possibilità di usufruire delle tante risorse oggi esistenti. Una delle tante iniziative che la Lega mette in campo per una informazione corretta e di approfondimento delle tematiche che ci accompagneranno nei prossimi decenni. Un ringraziamento, poi, ai tanti sostenitori, militanti e dirigenti del movimento che, con la loro attività e partecipazione, hanno permesso di essere presenti e di poter incidere adeguatamente nel territorio con una politica nuova e vicina alle comunità”.

Lo dichiara Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale della Lega Calabria.