Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato due progetti fondamentali per il Mezzogiorno e per il completamento della dorsale europea con il Ponte sullo Stretto.

Sulla Salerno-Reggio Calabria partirà la fattibilità tecnico-economica dei primi 33km tra Battipaglia e Romagnano, mentre per la Palermo-Catania si procederà con il progetto definitivo della Tratta “Fiumetorto -Lercara Diramazione”.

Più connessioni, più scambi commerciali, più velocità: l’Italia riparte da Nord a Sud.

Questa è l’Italia che vogliamo: programmazione, celerità, concretezza, immediata approvazione e apertura cantieri.

Tutto ciò grazie alla Lega e grazie al Ministro Salvini.