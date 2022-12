Un venerdì storico: il Governo su proposta del Ministro Salvini ha finalmente approvato il Nuovo Codice degli Appalti. Un momento di modernizzazione dell’Italia che cerca di porsi allo stesso livello delle altre nazioni. Passaggio, quindi, importantissimo per il taglio alla burocrazia, per la eliminazione delle perdite di tempo, per il sostegno delle imprese, dei comuni e dell’occupazione. Con questa norma si potranno finalmente aprire celermente i cantieri, con la massima trasparenza e senza possibilità di bloccare i lavori. Un modo anche per sbarrare il malaffare e la corruzione essendo più difficile, visti i tempi brevissimi, che il corruttore possa incontrare il corrotto. Ci sarà da oggi il dovuto dibattito pubblico che, però, avrà termini brevi per la definizione del provvedimento e della materia. Un segno rilevante e di fondamentale importanza per una ripresa dei lavori, per l’apertura dei cantieri, per l’incremento dell’occupazione e per la realizzazione di quelle opere che spesso sono rimaste ferme per decine di anni. Basti considerare, per come affermato dal Ministro Salvini, che per ogni miliardo di investimenti si creeranno 17.000 posti di lavoro!