Le questioni delle famiglie sfollate di Rosarno e i campi dei migranti, con pesanti criticità per la comunità di Rosarno, sono state affrontate dalla Commissione Straordinaria e dall’Assessore regionale alle politiche sociali Tilde Minasi, alla quale è stato consegnato un dossier per consentire un esame oculato delle suddette problematiche. L’assessore si è impegnato a fornire alla Commissione un sostegno adeguato ed ha anche promesso di interessare il presidente Occhiuto delle vicende, essendo fondamentale trovare delle soluzioni non essendo l’ente locale in condizioni di poter proseguire nelle scelte finora eseguite. Un plauso quindi a Tilde Minasi ed al presidente Occhiuto per quello che faranno per la comunità medmea e, allo stesso tempo, sincera solidarietà alle famiglie che tanto stanno soffrendo e che si trovano senza alcuna abitazione. La Lega, con un lavoro di squadra, sta cercando di potare avanti un progetto unitario per dare quel sostegno all’effettivo cambiamento che la regione merita, indipendentemente da pseudo polemiche che non esistono e che vengono restituite al mittente.