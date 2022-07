Dopo anni di inciuci e trasformismi il Popolo italiano potrà dire la sua! Anni di governi incollati da un senso di responsabilità che ha snaturato la politica ed ha compromesso seriamente l’identità dei partiti. Ora la parola agli italiani che potranno decidere da chi farsi amministrare in un momento così difficile. Finalmente, la Lega potrà concretizzare le sue battaglie sulle migliaia di cartelle pazze, sulla occupazione, sui migranti, sulla pace in Ucraina, sull’energia, sull’aiuto concreto alle famiglie ed alle imprese, sulle infrastrutture, che in Calabria sono state completamente dimenticate. Grazie al coraggio di Matteo Salvini, dopo il tradimento dei 5S, si è deciso di eliminare governi “incollati” da un “pseudo” senso di responsabilità e di andare finalmente al voto. Si potranno così affrontare seriamente le questioni urgenti e non e cercare di dare risposte tangibili e reali. Gli italiani, i meridionali, i calabresi vogliono riscontri concreti e tangibili. Sono stanchi degli annunci e delle parole. Se una cosa si può fare si deve fare, altrimenti è inutile prendere in giro il popolo. La tecnologia consente di eseguire la costruzione di un ospedale in appena sei mesi, un anno. In Calabria si attendono ormai da oltre 10 anni! Ringrazio, comunque, le tante associazioni, i comitati, i professionisti ed amici, per aver gradito la mia chiarezza e quella della Lega sui tanti problemi che la Calabria deve affrontare, chiedendomi un interessamento diretto.