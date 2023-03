“Una legge voluta fortemente dal Ministro Salvini che consentirà una vera sburocratizzazione e accelererà il percorso delle opere pubbliche, che finora sono state spesso ferme per decenni. Una vera rivoluzione che porterà a velocizzare fortemente la cantierabilità delle opere e che eviterà quei fermi voluti spesso da tanti burocratici che ci hanno “marciato”. E’ finita la pacchia! Da oggi cambierà il sistema: cantieri veloci, più autonomia, meno burocrazia per sindaci e aziende, premiate le imprese e i materiali italiani ed europei. In sostanza, per come affermato in una nota della Lega < >. In sostanza una legge che sicuramente velocizzerà l’apertura dei cantieri, ma limiterà la corruzione e la ingerenza della criminalità organizzata sugli appalti”.

Lo dichiara Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale della Lega Calabria.