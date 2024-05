“La LEGA al Sud cresce ed è sempre più forte. E adesso in Calabria può contare su un consigliere regionale in più, la cosentina Katya Gentile.” Lo dichiara in una nota il deputato Rossano Sasso, responsabile della campagna elettorale della LEGA in Calabria.

Oggi, alla presenza di tutta la classe dirigente calabrese della LEGA e del sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, abbiamo dato il benvenuto a Katya Gentile nella nostra famiglia politica. Con grande entusiasmo, il Commissario della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno, ha condiviso le parole del deputato Rossano Sasso, sottolineando l’importanza di questo nuovo ingresso, che rappresenta un ulteriore passo avanti per il nostro movimento nella regione.

La nostra collaborazione con Katya Gentile non è una novità. Il rapporto con Katya e la sua famiglia è di lunga data, caratterizzato da fiducia e stima reciproca. Recentemente, abbiamo elaborato un dettagliato report sull’influenza elettorale della famiglia di Pino Gentile e Katya Gentile, consegnato direttamente al Vice Premier Matteo Salvini il 23 dicembre 2023. Questo documento – dichiara Saccomanno – sottolinea l’importante ruolo che la famiglia Gentile ha giocato e continua a giocare nel contesto politico cosentino, regionale e nazionale.

L’amicizia della famiglia Gentile con il ministro Salvini è anch’essa di lunga data e non aveva bisogno di presentazione alcuna. La loro presenza nel nostro movimento politico è motivo di grande gioia, e conferma che la nostra famiglia della Lega cresce giorno dopo giorno, arricchendosi di persone influenti e rispettate nella società.

Il Vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, non ha mancato di farci sentire la sua vicinanza. Collegatosi telefonicamente, ha salutato calorosamente Katya Gentile e ha annunciato la sua presenza in Calabria per il 30 maggio. La presenza di Salvini sarà un’occasione importante per consolidare ulteriormente la nostra presenza sul territorio e per condividere con i cittadini calabresi il nostro progetto politico.

All’interno del centrodestra, la LEGA rappresenta un’offerta politica precisa, diversa dagli altri partiti e fortemente caratterizzata dalla presenza sul territorio. Sono certo che in Calabria avremo un ottimo riscontro alle prossime elezioni europee, grazie anche all’impegno e alla passione di nuovi membri come Katya Gentile.

Concludo esprimendo la mia felicità per questo nuovo ingresso e l’augurio che la nostra collaborazione sia lunga e proficua per il bene della nostra regione e del nostro paese.

Giacomo Francesco Saccomanno Commissario della Lega in Calabria

