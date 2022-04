Alla fine, la giustizia trionfa! Nino Coco, noto professionista e politico della Provincia di Reggio Calabria, è stato totalmente scagionato dalle accuse avanzate dalla Procura di Reggio Calabria, che lo avevano portato, anche, a subire, per un breve periodo, gli arresti domiciliari. Il GUP presso il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza emessa in data 14 aprile 2022, nel procedimento n.1693/2017 RGNR DDA, ha ritenuto insussistenti i fatti posti alla base delle contestazioni avanzate nei confronti dello stesso. In sostanza, l’accertamento concreto che Nino Coco non aveva nulla a che fare con la ricostruzione operata dalla Procura e, quindi, l’assoluta estraneità dello stesso alla vicenda che tanto scalpore aveva fatto al momento della emissione del provvedimento cautelare. Il partito è stato sempre vicino a Nino Coco, non avendo alcun dubbio sulla sua innocenza, e non può che accogliere con grande soddisfazione una decisione del genere che restituisce la dignità ad un professionista che si è visto, all’improvviso, colpito da una gogna mediatica che avrebbe piegato chiunque. Nino Coco, invece, con la fierezza della sua innocenza, ha percorso tutti i passaggi necessari e dopo l’annullamento della misura da parte del TDL ha ottenuto quella assoluzione piena che gli competeva per l’evidente e pacifica estraneità ai fatti, tra l’altro, emergente immediatamente anche dal provvedimento, inopportuno, emesso dal Giudice nella fase delle indagini preliminari. Una vicenda che si è conclusa positivamente che, però, deve far riflettere sulle anomalie di una giustizia che distrugge le persone, anche se il territorio, spesso, non aiuta, certamente, a ripristinare la legalità.