Dopo oltre 40 anni di tante e solo parole, finalmente, grazie a Matteo Salvini, parte la prima fase per il progetto del Ponte sullo Stretto: la Ue è disponibile a finanziarla. Vi è, però, necessità di un progetto definitivo per finanziare questa prima fase di fattibilità e poi il progetto potrà partire. Se il Ponte si realizzerà questo è merito del Ministro Salvini che ha preso a cuore l’opera e che sta facendo di tutto per vederla realizzata. Un momento di vera concretezza che solo la Lega possiede e che potrà portare ad una realizzazione di un’opera importantissima per lo sviluppo del Sud e già inclusa, comunque, nelle Ten-T. La Lega-Calabria è molto felice e soddisfatta che con l’attivismo del proprio ministro finalmente si potrà vedere la luce per un sogno che per tantissimi anni è rimasto tale per l’inconcludenza di tanti altri personaggi politici che hanno solamente illuso i calabresi e siciliani.

Il Commissario Lega Calabria

Giacomo Francesco Saccomanno