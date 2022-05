Riunione del partito della Lega, presso la sede di Palmi, di tutti i candidati presenti nella competizione elettorale delle ammnistrative, che sosterranno Giovanni Barone a sindaco del centrodestra. Un incontro proficuo che è servito a far meglio conoscere tutti i candidati ed a tracciare le priorità della città e le necessità manifestata dalla cittadinanza. Hanno partecipato, oltre a tutti i candidati, il Referente provinciale Franco Recupero, il Commissario regionale Giacomo Francesco Saccomanno e il Consigliere regionale Giuseppe Gelardi. Gli interventi si sono basati tutti per la individuazione dei temi che saranno posti alla base della campagna elettorale, con la individuazione di quelli di maggiore interesse, oltre al richiamo dell’unità e del fare squadra. Da parte di tutti si è rimarcata la possibile differenza della Lega rispetto al passato che potrebbe rappresentare la sorpresa e far iniziare un percorso nuovo alla cittadina pianigiana.