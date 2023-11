Con grande coraggio Matteo Salvini e la Lega a Milano hanno manifestato, in una piazza stracolma, per la pace e per la difesa dei diritti. Condannata un’aggressione violenta e terroristica e consacrato il diritto di difesa e, comunque, anche quello di avere due Stati liberi e senza il timore di attentati o altro. Israele e la Palestina hanno diritto a vivere ed avere un proprio Stato con le maggiori garanzie e tutele, eliminando tensioni e terrorismo. E bisogna avere il coraggio di parlarne e di difendere la pace nel mondo non potendo lasciare in vita guerre e focolai che potrebbero sfociare in conflitti sempre maggiori e devastanti. Ecco la necessità di fare di tutto per portare tranquillità ed evitare tensioni e conflitti. Matteo Salvini è stato l’unico leader ad affrontare il problema senza se e senza ma! La piazza di Milano ha dimostrato che gli italiani, pur nel timore di possibili attentati terroristici, vogliono momenti di pace e creare le condizioni per poter difendere i diritti di libertà, evitando massacri di innocenti e devastazioni di territori. Solo chi ha partecipato ha potuto ascoltare gli appelli di tutti quelli che sono intervenuti per manifestare, con emozioni, dolore e sofferenza, la indispensabile necessità di fare tutto il possibile per poter, seriamente, raggiungere quell’equilibrio che tutti i popoli meritano per una convivenza civile e democratica