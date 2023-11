Un inizio mese all’insegna della partecipazione al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, grazie alle iniziative proposte dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Dopo l’apertura ordinaria nei consueti orari per la giornata festiva del primo Novembre, questo fine settimana sarà possibile accedere gratuitamente al MArRC sia Sabato 4 che Domenica 5 Novembre. Infatti, sia in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, sabato 4, che per la consueta iniziativa “Domenicalmuseo”, ogni prima domenica del mese, il MArRC sarà accessibile gratuitamente al pubblico agli usuali orari di apertura.

«Un doppio appuntamento in favore della collettività – dichiara il direttore del museo, Carmelo Malacrino. Sarà una grande opportunità per visitare il museo in famiglia e trascorrere il finesettimana immersi nella bellezza delle collezioni del MArRC».

Sarà possibile visitare oltre i 3 livelli di collezioni permanenti, anche le incantevoli mostre temporanee, due delle quali verranno disallestite la settimana successiva: La grande mostra “Per gli dei e per gli uomini. Musica e danza nell’antichità”, curata da Carmelo Malacrino, Angela Bellia e Patrizia Marra. Un affascinante percorso espositivo con oltre 160 opere provenienti da diversi musei, che permette di esplorare, attraverso gli oggetti, le immagini e gli strumenti, il mondo sonoro nell’antichità e le occasioni del ‘fare musica’, di ascoltarla e di produrla per accompagnare la danza. E “Corpi a regola d’arte”, una mostra diffusa in dialogo con le collezioni permanenti presenti nelle sale del MArRC, nata dalla collaborazione tra il Comitato Italiano Paralimpico e la Scuola Romana dei Fumetti. Una esposizione che coniuga la bellezza del corpo, l’unicità degli atleti paraolimpici, la maestosità dei bronzi di Riace e l’arte del fumetto.

Il MArRC è aperto dal martedì alla domenica (lunedì chiuso), con orario continuato dalle ore 9:00 alle 20:00, ultimo ingresso ore 19:30. Fino ai 18 anni l’ingresso è sempre gratuito; per i giovani dai 18 ai 25 anni il biglietto costa solo 2 euro, maggiorato di 1 euro a favore del patrimonio culturale danneggiato dall’alluvione in Emilia Romagna (art. 14, DL 61/2023 prorogato fino al 15 dicembre).