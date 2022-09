Le proposte del Partito Democratico per il Mezzogiorno, la lotta al caro energia, i programmi sul lavoro ed il salario minimo, il sostegno all’occupazione giovanile, il tema della parità salariale, della sanità, della transizione ecologica, l’attività di rilancio infrastrutturale della Calabria attraverso i fondi del Pnrr, saranno al centro dell’incontro promosso dal Partito Democratico calabrese previsto per sabato 17 settembre alle ore 18.30 in piazza Duomo a Reggio Calabria.

Un parterre d’eccezione per i democratici reggini: sul palco si alterneranno infatti il Segretario nazionale del Pd Enrico Letta, il leader di Articolo Uno Pier Luigi Bersani ed il Ministro della Salute Roberto Speranza. Un trittico di personalità che giungeranno in riva allo Stretto con l’obiettivo di illustrare la proposta politica del Pd, sostenendo i candidati della coalizione alle prossime elezioni politiche.

Saranno presenti, insieme al Segretario regionale del Partito Democratico Nicola Irto, capolista nel collegio plurinominale al Senato, i candidati alle elezioni politiche del Pd Mimmo Battaglia, Nico Stumpo e Francesco Pitaro, oltre ai Dirigenti del Partito Democratico provinciale e cittadino di Reggio Calabria.