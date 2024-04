La Breast Unit del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria si apre al pubblico per una giornata di sensibilizzazione sulle patologie del seno.

Infatti, sabato 13 aprile, dalle ore 9.00 alle 16.00, presso il reparto sito al 3° piano – Torre M del presidio “Riuniti”, avrà luogo un Open-day dedicato alle donne che affrontano patologie senologiche, per offrire loro corrette e complete informazioni a riguardo. Durante l’Open-Day si effettueranno inoltre visite gratuite. L’evento sarà realizzato grazie alla collaborazione delle seguenti Associazioni di Volontariato: Ass. Angela Serra(Sez. Locride); Ass. La Danza della Vita; Ass. Grace; La Fenice OdV; Salute Donna OdV; Compagnia delle Stelle.

La Breast Unit del G.O.M., afferente alla U.O.C. Chirurgia Generale, diretta dal Dr. Salvatore Costarella, è un’unità mutlidisciplinare in cui collaborano specialisti di diverse discipline quali la Chirurgia, l’Oncologia e la Radioterapia, la Radiologia, la Medicina Nucleare, l’Anatomia Patologica, la Genetica Medica.

Il centro rappresenta lo stato dell’arte nella cura e nell’assistenza delle donne che affrontano un tumore al seno. Il suo obiettivo è quello di fornire un programma continuo di cura attraverso un team di esperti che guidano le pazienti in ogni aspetto del loro percorso. Ogni paziente, pertanto, seguirà un percorso costruito sulla personale storia clinica, agevolato da un’attenta programmazione di accesso alle cure ed ai servizi, garantito dal ruolo dei/delle Case Manager.