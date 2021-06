Apprendiamo con grande soddisfazione che finalmente i commissari dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro hanno deliberato di sottoscrivere il contratto di riconoscimento al S.Anna Hospital dell’importo necessario per poter proseguire l’attività cardiologica. Di questo siamo veramente contenti perché è una battaglia che ha portato avanti il nostro partito e quindi, grazie anche alla posizione assunta dal presidente f.f. della Regione Calabria Nino Spirlì, si è riusciti appunto a concretizzare qualcosa di molto importante per la nostra Regione. Salvare il S.Anna Hospital è stata un’operazione di grande valenza sociale e sanitaria; questo sta a dimostrare che quando si lavora per il bene comune e si è convinti di quel che si fa, sopratutto si ha a cuore il bene dei calabresi, allora le battaglie si vincono e si vincono sempre. Noi siamo sicuri come Lega che tutte le battaglie che andremo a fare per il bene della nostra regione le vinceremo tutte perché sono battaglie di onestà, trasparenza e competenza.