«L’accordo tra Regione Calabria e Amazon che prevede un percorso per la digitalizzazione e l’apertura al mercato internazionale di piccole e medie imprese – scrive in una nota Tonino Russo, Segretario generale della Cisl regionale – rappresenta un esempio concreto di sinergia pubblico-privato finalizzata alla crescita del tessuto imprenditoriale.

Si parla, infatti, di formazione gratuita, di avviamento e incremento del commercio on line, di acquisizione e implementazione di nuove competenze e si vede la possibilità di creare nuove opportunità di lavoro. La Cisl, dunque, guarda con interesse ad un’esperienza che può offrire a giovani formati alle nuove tecnologie e ad imprenditori motivati la possibilità di restare in questa terra, pur aprendosi alla realtà internazionale».