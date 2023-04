Solo pochissimi giorni fa criticavo pubblicamente l’operato sociale di questa Amministrazione ed ora un altro flop conferma la mia opinione.

E’ di questi giorni la notizia che la Metrocity ha comunicato i 24 Comuni che beneficeranno dei contributi per progetti di sostegno alla disabilità nell’ambito del Bando “Spiagge accessibili e ” Taxi sociale”. Bagnara nell’elenco dei 24 comuni risulta non pervenuta, in quanto non ha partecipato al bando. Non si tratta certo di una svista, ma del poco interesse che si ha nei confronti della disabilità, che ripeto per loro è stata solo “usata” come slogan elettorale, riempiendosi la bocca piuttosto che la testa e il cuore. Occasione persa, un’occasione sia per istituire il taxi sociale sia per rendere la spiaggia accessibile in più punti alle persone con disabilità e/o attuare progetti per l’estate per la balneazione delle persone con queste fragilità.

Ma è più facile spendere 20.000 Euro (quelli spesi lo scorso anno) per creare un centro estivo per disabili con i soldi del bilancio comunale, piuttosto che impegnarsi a pensare e approfittare di captare fondi non comunali. Durante il mio assessorato, partecipando a simile bando ho fatto acquistare delle sedie job da dare in comodato d’uso a tutti i lidi balneari.

Non è cosa dovuta capire ed avere attitudini verso il mondo del sociale, ma che si abbia almeno l’umiltà di ammetterlo perché le politiche sociali sono una cosa seria, soprattutto perché si ha che fare con persone fragili, molti dei quali hanno bisogno che qualcuno dia loro voce e rispetto.

Quindi riassumendo l’operato sociale di questa amministrazione, emergono capitoli per il sociale azzerati e assenza di capacità per captare fondi, in una parola emerge solo tanta vergogna!

Silvana Ruggiero (Presidente A.GE.S.S.)