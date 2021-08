Il Consigliere metropolitano Rudi Lizzi (Fdi) comunica l’inizio dei lavori della strada Locri-Gerace: “Intervento che il territorio aspettava da tempo e che rappresenta un segnale di fiducia per la locride”.

“Lo avevo annunciato qualche settimana addietro – continua Lizzi – anche perché rassicurato dal Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà e dal suo delegato alla viabilità Carmelo Versace, che i lavori di ripristino di un’arteria fondamentale, avrebbero preso il ‘via’ in brevissimo tempo. È così è stato!”.

“Chi mi conosce, e sa qual’ è la mia storia politica, sa che mantengo le promesse; soprattutto quando riguardano il rilancio del mio territorio” – precisa il Consigliere di Fratelli d’Italia. “Lavoriamo ininterrottamente per il rilancio dei comuni di tutta l’area metropolitana. Lo facciamo con serietà e con un’agenda ben definita che non lascia spazio a chiacchiere e strumentalizzazioni, tant’è, che già dalla prossima settimana, inizieranno altri sopralluoghi per la riqualificazione di molte altre arterie”.

“Dunque, fatti e risultati concreti che fanno bene alla comunità e ai cittadini, i quali potranno godere di collegamenti stradali e di ricongiungimenti con i comuni della locride ma anche della Piana di Gioia Tauro. Peccato per gli scettici, che se ne dovranno fare una ragione”. Conclude la nota, Rudi Lizzi.