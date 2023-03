Raccapriccianti novità lungo il percorso delle assemblee che la CISL FP sta celebrando presso le principali sedi di lavoro dell’ASP di Reggio Calabria, la corposa raccolta di testimonianze porterà a conoscenza i Vertici Aziendali, quelli Regionali, le Autorità Competenti e soprattutto la Cittadinanza, è evidente che le cose non siano messe bene ed il pericolo maggiore consiste nella inconsapevolezza degli Utenti o peggio ancora nella volontà di fare apparire una realtà che purtroppo non esiste, i rischi di falsa sicurezza vanno evitati, i problemi vanno affrontati, denunciati e risolti.

Responsabilmente la CISL FP chiede al Vertice Aziendale di registrare che è negata da qualche giorno la possibilità di pagare il Ticket presso l’Ospedale di Locri e proprio in coincidenza dell’Assemblea del 07/03/2023, diverse decine di Utenti si sono lamentati del disservizio in atto.

Per evitare disagi alla Cittadinanza-Utenza si pone in evidenza la problematica con l’invito a provvedere, la Carenza di Organico Amministrativo presso l’Ospedale di Locri ha assunto ormai una dimensione preoccupante, le lamentele giunte ai Dirigenti Sindacali da parte dei Cittadini che non potevano ritirare i referti o avevano difficoltà ad ricevere le prestazioni erano non solo giustificate ma anche importanti per capire che nonostante ci si sforzi per dire che tutto va bene, così non è, quindi il primo responsabile intervento è far vedere che qualcuno si preoccupa a dare voce a chi vive e subisce le problematiche di una sanità “malata”.

Le motivazioni del disservizio, del degrado, del demansionamento e dei favoritismi che portano a tali conseguenze sono state rese note durante l’assemblea stessa, direttamente dai Lavoratori che vivono e subiscono la condizione del momento, fra qualche giorno saranno patrimonio di chi potrà e dovrà intervenire per porre fine a tale involuzione.

La CISL FP oggi 08 marzo alle ore 10:00, sarà presente presso la Sede CISL di Gioia Tauro per l’Assemblea con i Dipendenti degli Ospedali di Polistena e Gioia Tauro.

Malgrado i piccoli interessi di pochi, le cose nell’ASP vanno molto male e con coscienza vanno evidenziate, mettendo a conoscenza i Vertici Aziendali, le Autorità Competenti e l’Utenza, la polvere sotto il tappeto ha raggiunto un cumulo non sopportabile, le scuse del “siamo appena arrivati” non è più percorribile e la CISL FP non sarà complice del degrado.

Forniremo un dettagliato ed approfondito quadro della condizione in cui versa l’ASP di Reggio Calabria, non permetteremo che si continui nella disorganizzazione e nella difficoltà che l’Utenza è costretta a subire.

Il Segretario Generale Aggiunto FP

Giuseppe Rubino*