E’ piacevole sentire che un Ospedale di questa ASP “svetta” rispetto ad altre realtà della stessa Regione, realtà che spesso sono indicate come eccellenze.

Bisogna prendere atto ed evitare fraintesi e strumentalizzazioni, infatti l’anno di riferimento dei dati positivi è il 2021, periodo durante il quale parlare male dell’Ospedale di Locri era una consuetudine, soprattutto periodo in cui dal lato della Cardiologia vi erano figure specialistiche non più presenti, periodo in cui si preferiva catalogare l’Ospedale di Locri come Ospedale da incubo.

Va quindi riconosciuta la capacità del Personale in servizio nelle Unità Operative che si sono distinte e al Vertice Ospedaliero pro tempore che per come oggi è provato dagli atti, riuscivano a dare risposte d’eccellenza nonostante la denigrazione che imperversava sull’Ospedale di Locri.