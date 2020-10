Grande soddisfazione per 29 Dipendenti part time del Comune di Locri che finalmente hanno ottenuto un incremento delle ore settimanali, passate da 18 a 30.

Un grande merito va riconosciuto all’Amministrazione che ha saputo portare a termine un obiettivo da anni sostenuto e chiesto dal Sindacato e naturalmente dagli stessi Lavoratori, un beneficio che sortirà effetti positivi sull’erogazione dei servizi per l’incremento di ben 348 ore settimanali.

La CISL FP non si ferma al commento positivo alla meritevole iniziativa, vuol ricordare che nell’arco di poco tempo, nel Comune di Locri si è recuperato un arretrato contrattuale di almeno 5-6 anni e si è proceduto alla progressione economica orizzontale per una parte dei Dipendenti, impostando un percorso che a breve giungerà sicuramente al completamento e all’azzeramento del ritardo sulla contrattazione di II livello.