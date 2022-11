ARRIVANO I CANI ROBOT. INSORGONO GLI ANIMALISTI: “NON CHIAMATELI CANI”

Da qualche tempo si parla dell’arrivo di cani robot anche sul mercato italiano. E infatti pronti via sono sbarcati i cani robot giocattolo in vendita a poco meno di 15 euro, secondo la pubblicità questi cani sarebbero accompagnati dall’alimentazione, che in realtà altro non è che la batteria di alimentazione. Il giocattolo sbarcato anche qui da noi è una semplice replica in miniatura dei robot originali usati anche dalla polizia per pattugliare le strade di New York (misura circa 12 x 7,5 x 6 centimetri) con cui giocare e divertirsi. E’ costruito in plastica ABS, pesa appena 80 grammi ed è alimentato da una batteria che si ricarica anche tramite energia solare grazie al pannello incorporato sul dorso dell’automa. Insorge l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente: “Questo giocattolo è un robot punto e basta e non deve essere commercializzato facendo intendere che è una replica elettronica del cane. I cani sono animali senzienti che provano sentimenti e sensazioni di un essere vivente e senziente, senza contare l’amore che danno ai loro compagni di vita umani. Non vorremmo- scrivono gli animalisti di AIDAA- che questo surrogato prenda il posto dei cani veri nelle case e magari sia la scusa per qualche abbandono in più. Noi invitiamo le famiglie ad adottare cani e gatti in canile e gattile e di farlo a ragion veduta, specialmente ora che viene Natale, i cani non sono oggetti che si comprano o si adottano o peggio si regalano per poi essere abbandonati o riportati nei rifugi, sono creature che hanno bisogno di cure e di amore, e di controverso però – concludono gli animalisti di AIDAA- un giocattolo non è cane questo sia ben chiaro nella mente di tutti noi”.