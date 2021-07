Lamezia viene reputata da sempre una piazza ambita e viene guardata con attenzione dagli addetti ai lavori per la sua capacità di scoprire e formare ogni anno atlete sconosciute o quasi, facendole spiccare il volo nella categoria superiore, quest’anno quest’opportunità si concretizzerà probabilmente non solo per le atlete, ma anche per Mister Monti a cui vanno i ringraziamenti da parte della società per il lavoro svolto nella passata stagione augurandogli sempre il meglio per la sua carriera.

Detto questo, possiamo dare il benvenuto alla nuova guida della Royal Team Lamezia: Moreno Giorgi.

Il nuono mister biancoverde inizia la sua carriera nel futsal femminile con il Città di Ceprano dove, partendo dalla Serie D arriva fino all’Elite, vincendo 4 campionati in 7 stagioni.

Poi ancora tre anni in Elite con la stessa squadra, dove conquista la salvezza ai playout nel primo anno, la salvezza diretta nel secondo ed infine sfiora playoff scudetto nella terza stagione (squadra che nel frattempo diventa prima Città di Sora e poi Ceprano).

Dopo di ché arriva l’esperienza nel maschile con tre anni nella Legio Sora, dove vince il campionato di serie D al primo anno e sfiora i playoff di C2 per due anni consecutivi.

Fa ritorno nel settore femminile con la chiamata della Futsal Osilo in serie A2 a poche giornate dal termine dove riesce a farla arrivare terza in classifica conquistando i playoff.

La società lametina ha visto in lui il candidato ideale per rilanciare progetti ed ambizioni insieme a tutto lo staff dirigenziale.

Queste le prime parole del neo allenatore della Royal: “Sono sicuramente emozionato per questa bellissima avventura e per l’opportunità che mi è stata data di poter allenare in una realtà solida, che rappresenta ormai un’istituzione nel calcio a 5 femminile. È chiaramente una grande responsabilità ma ho tanta voglia di lavorare e fare il bene del Lamezia. Ripartiremo con un nuovo gruppo e quindi sappiamo che potrebbero esserci delle difficoltà, ma noi dobbiamo essere pronti a superarle. La società vuole un grande campionato e sta allestendo la squadra giusta per disputarlo, quindi sono sicuro che ci divertiremo. Sono convinto che qui avrò la possibilità ed il tempo per tirare fuori quello che è il mio credo. Il Futsal è cambiato molto negli anni e per me questo sport è spettacolo allo stato puro. È per questo che il risultato deve passare attraverso un divertimento nostro e di chi viene a tifarci, e questo può accadere solo attraverso un’identità di gioco ben strutturata. So che è un progetto ambizioso, ma so anche che qui si può realizzare. Sicuramente farò di tutto per ripagare la grossa fiducia che è stata riposta in me.”

Dunque, messo il primo importante tassello la società biancoverde si è già mossa sul mercato in cerca di elementi importanti e di spessore per la categoria, diversi i nomi sul tacquino che presto potrebbero diventare realtà per il roster a disposizione del neo tecnico biancoverde.