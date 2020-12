Mentre Nino Spirlì sta traghettando la Regione verso nuove elezioni, come ricordiamo si svolgeranno il 14 febbraio, giorno di San Valentino, ma anche di Carnevale (ahimè), qualcosa sembra muoversi in Calabria. Ma occorre andare di fretta, si sa non è che siamo abituati alle cose frettolose, come calabresi arriviamo sempre dopo. Una cosa è certa, il centrodestra freme da tempo di andare subito al voto, lo aveva anticipato l’ex presidente del consiglio regionale Mimmo Tallini, finito ultimamente in una bufera giudiziaria, il quale fosse stato per lui già da dicembre si poteva votare ed aveva dichiarato poco giorni dopo la morte di Jole Santelli, “C’è bisogno al più presto di un governo regionale legittimato dal voto popolare che possa riannodare il filo delle azioni messe in campo dal presidente Santelli”. Dopo le sue dimissioni, viene eletto Gianni Arruzzolo al suo posto e, cosa alquanto insolita, annuncia la data del voto del 14 febbraio. Di solito è il presidente della giunta regionale ad annunciare la data, dopo aver ascoltato sia il presidente del consiglio regionale che il presidente della Corte d’Appello di Catanzaro, aggiungendo poi, “presumo che il presidente ff Spirlì a breve farà il decreto (…)”, come dire, noi ci siamo messi d’accordo, muoviti a firmare il decreto!

Che i rapporti tra Forza Italia e la Lega non fossero idilliaci e corredate da scintille, lo si sapeva da tempo. Forse si sperava di “allungare il brodo”, ma quest’ultima ipotesi trova solo favorevole il centrosinistra in quanto ancora in alto mare per quanto concerne il candidato a governatore. C’è una sorta di “ballottaggio” tra il parlamentare Antonio Viscomi, già vice di Oliverio alla Regione e l’ex presidente del consiglio regionale ed attuale vicepresidente Nicola Irto. Ma ancora, la questione è alle premesse, occorre capire quando ci saranno le conclusioni, visto che entro il 14 gennaio occorre essere in linea con i tempi elettorali.

Ma tornando al centrodestra sembra che un candidato c’è e sta prevalendo sugli altri, visto che Forza Italia rivendica il nome del presidente della Regione, a seguito della legislatura interrotta per motivi gravi come la triste scomparsa di Jole Santelli. E il nome sembra essere quello del parlamentare Roberto Occhiuto, fratello del Mario sindaco di Cosenza, dove già la scorsa volta era in pole per candidarsi, dove la Santelli ha prevalso su tutti e l’elettorato le ha dato ragione, eleggendola.

In casa Lega ci sarebbero invece delle “rivoluzioni”, quantomeno per quanto riguarda la riorganizzazione regionale del partito. Ed il nome che sembra avere un ingresso dalla porta principale è quello del sindaco di Taurianova Roy Biasi. Noi abbiamo cercato di capirci di più attraverso nostre fonti ed abbiamo scoperto che c’è una seria probabilità che Biasi farà parte della cabina di regia della Lega in Calabria in viste delle prossime regionali con una seria conferma delle indiscrezioni di queste ore.

In teoria, andrà ad affiancare il segretario regionale Cristian Invernizzi e dal responsabile nazionale Walter Rauti. Perché Roy Biasi? Innanzitutto perché è stato l’unico che ha limitato i danni alla Lega alle ultime amministrative, visto che il partito ha avuto un flop sia a Reggio Calabria che a Crotone, vincendo solo a Taurianova con un suo candidato retto da liste civiche (più Lega). In quanto il resto del centrodestra aveva un altro candidato alla carica di sindaco. Tant’è che il ringraziamento è arrivato con la presenza di Matteo Salvini propria a Taurianova, per la gioia di tutti (sic!).

Il nome di Roy Biasi nella cabina di regia, sembra prevalere su quello dell’attuale capogruppo in consiglio regionale Tilde Minasi la quale prevalse su Biasi alle ultime regionali per poco più di duecento voti.

E, a nostro avviso, non è esclusa nemmeno la candidatura di Roy Biasi alle prossime regionali anche se in molti la considerano utopistica, ma come aveva già anticipato, è un treno elettorale che difficilmente ripasserà, vista l’onda favorevole del momento. E, considerato pure che, gli alleati di Biasi nella sua maggioranza amministrativa, con un patto politico potrebbero fargli fare il grande passo in direzione Palazzo Campanella, moltiplicando i suoi consensi. Gli scenari sono tutti aperti, noi siamo solo spettatori, in attesa che si alzi il sipario.

(GiLar)