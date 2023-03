Roy Biasi incontra Demetrio Quattrone nuovo responsabile del poliambulatorio

Il sindaco di Taurianova, Roy Biasi, ha incontrato il nuovo responsabile del Poliambulatorio cittadino, Demetrio Quattrone. La visita istituzionale, nel giorno dell’insediamento di uno dei dirigenti medici tra i piu’ qualificati del Distretto Tirrenico, profondo conoscitore della realtà sanitaria taurianovese dove ha già lavorato, rientra nel quadro della collaborazione consolidata tra il Comune e l’ASP. Biasi, nell’incontro, avvenuto in un clima di cordialità, salutato favorevolmente anche da diversi collaboratori del nuovo direttore, ha rinnovato la disponibilità dell’ente ad andare incontro alle necessità degli operatori, ricordando la sinergia già imbastita in occasione del recente trasferimento dei servizi nel Centro di Largo Bizzurro.

Proprio da qui, dalla messa a disposizione da parte del Comune dei locali, Biasi è partito, dichiarando nuovo apprezzamento per la capacità che l’Asp ha avuto, attraverso la commissaria Di Furia e il direttore Barillaro, di limitare al massimo i disagi dell’utenza in occasione del trasferimento che si è reso necessario, visti i lavori di riqualificazione che l’Azienda ha progettato. Il sindaco ha inoltre preso atto con soddisfazione dell’attenzione che l’Asp ha garantito anche rispetto al personale, gli specialisti impiegati sono passati da 6 a 16, come pure dell’investimento per apparecchiature adeguate, visto l’acquisto di un nuovo ecografo e la sostituzione di attrezzature che risalivano a 30 anni addietro.

Biasi, che ha voluto con se’ nella visita la giunta e i consiglieri di maggioranza, nel nome di quella coesione amministrativa che proprio nel settore della sanità e della difesa dei servizi locali, ha dispiegato effetti dal significato storico, visto l’ottenimento di ben 2 strutture finanziate con i fondi del Pnrr, unico comune della Piana. Biasi, augurando buon lavoro al direttore Quattrone, riconoscendo in lui qualità umane e professionali che gli utenti già conoscono, e che non faticheranno molto a riscontrare nuovamente, si è impegnato per avviare con lui un contatto periodico in modo da andare incontro sempre meglio a quelle necessità che l’Asp potrebbe avere, pur nei limiti di competenza che il Comune conserva.