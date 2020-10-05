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Roy Biasi è il nuovo sindaco di Taurianova con il 57,5%. GUARDA IL VIDEO. ECCO LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Sconfigge Fabio Scionti del Partito democratico. VIDEO - MINUTO X MINUTO DAL COMITATO ELETTORALE DI ROY BIASI. ECCO I DATI DEFINITIVI DAL COMUNE DI TAURIANOVA IN COLLEGAMENTO CON GIUSEPPE GATTO E DOMENICO SURACE
RISULTATO DEFINITIVO
Roy Biasi 4.137 PARI AL 57,5 %
Fabio Scionti 2.854 PARI AL 39,7 %
ELETTI MAGGIORANZA
ROY BIASI. SINDACO
CREA ANGELA
GRIMALDI MASSIMO
SCARFO RAFFAELE
PAPALIA VINCENZO
CARIDI ANTONINO
FEDELE MARIA
SICLARI SALVATORE
URSIDA FEDERICA
MONTELEONE SIMONA
CALAPA MARIELLA
ELETTI MINORANZA
PRESTILEO DANIELE
STRANGES NELLO
SCIONTI FABIO
FERRARO RAFFAELLA
MARAFIOTI SIMONE
FILIPPO SPERANZA