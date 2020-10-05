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TAURIANOVA (RC), MONDAY 05 OCTOBER 2020

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      Roy Biasi è il nuovo sindaco di Taurianova con il 57,5%. GUARDA IL VIDEO. ECCO LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Sconfigge Fabio Scionti del Partito democratico. VIDEO - MINUTO X MINUTO DAL COMITATO ELETTORALE DI ROY BIASI. ECCO I DATI DEFINITIVI DAL COMUNE DI TAURIANOVA IN COLLEGAMENTO CON GIUSEPPE GATTO E DOMENICO SURACE

      Roy Biasi è il nuovo sindaco di Taurianova con il 57,5%. GUARDA IL VIDEO. ECCO LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Sconfigge Fabio Scionti del Partito democratico. VIDEO - MINUTO X MINUTO DAL COMITATO ELETTORALE DI ROY BIASI. ECCO I DATI DEFINITIVI DAL COMUNE DI TAURIANOVA IN COLLEGAMENTO CON GIUSEPPE GATTO E DOMENICO SURACE

      RISULTATO DEFINITIVO
      Roy Biasi 4.137 PARI AL 57,5 %
      Fabio Scionti 2.854 PARI AL 39,7 %

       

       

       

       

       

       

      ELETTI MAGGIORANZA

      ROY BIASI. SINDACO

      CREA ANGELA
      GRIMALDI MASSIMO
      SCARFO RAFFAELE
      PAPALIA VINCENZO
      CARIDI ANTONINO
      FEDELE MARIA
      SICLARI SALVATORE
      URSIDA FEDERICA
      MONTELEONE SIMONA
      CALAPA MARIELLA

       

       

      ELETTI MINORANZA

      PRESTILEO DANIELE
      STRANGES NELLO
      SCIONTI FABIO
      FERRARO RAFFAELLA
      MARAFIOTI SIMONE
      FILIPPO SPERANZA


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