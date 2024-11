Magnifica riuscita della manifestazione organizzata dai 4 Rotary Club della Piana. Nell’auditorium dell’Istituto Superiore “R. Piria” di Rosarno, completo in ogni suo posto, si è avuta una vera e straordinaria rappresentazione dello splendore dei gioielli realizzati da Antonio e Michele Affidato, che si sono raccontati partendo dalle origini e confessando le proprie aspirazioni, ansie e successi. Momenti di grandi emozioni e, principalmente, il coraggio di iniziare una avventura in Calabria e portarla, con impegno e arguzia, ad essere di interesse internazionale. La Calabria che vogliamo, ha affermato il presidente del RC di Nicotera Medma, Giacomo Francesco Saccomanno, che ha organizzato l’incontro assieme a Giuseppe Gatto, presidente del RC di Polistena, Vincenzo Barca, presidente del RC di Gioia Tauro e Diego Ricciardi, presidente del RC di Palmi. Dinnanzi ad una platea dirompente, dopo i saluti dei presidenti dei RC della Piana, vi sono stati quelli del DGE, Distretto 2102, Dino De Marco, della Dirigente dell’Istituto “R. Piria”, Vera Violi in rappresentanza di Maria Rosaria Russo, del Responsabile dei corsi serali Moda, Sergio Talarico, e del Sindaco della Città di Rosarno, Pasquale Cutrì. A seguire l’intervento del Past Governor Distretto 2102, Luciano Lucania, che ha illustrato la valenza della Rotary Foundation e le azioni umanitarie internazionali e non che svolge il Rotary, e poi il clou della serata con un video che ha ripercorso i successi degli orafi Affidato, con seguente intervista, da parte della bravissima Eva Giumbo, ove vi sono state le confessioni, le aspirazioni, i programmi e i sogni realizzati e da realizzare. Tante emozioni per chi con grande passione ha portato avanti sempre a testa alta la Calabria e le sue magnificenza, spesso calpestate da notizie negative. Un momento di grande ammirazione per Antonio Affidato che, dopo aver girato il mondo, è tornato nella sua terra ed ha iniziato anche un brillante percorso di scultore, divenendo, tra l’altro, a soli 30 anni, Docente Accademia di Belle Arti Catanzaro. In tale contesto, ancora, grande successo degli interventi canori di Michele Bruzzese, che ha emozionato tutti sia per la sua voce e sia per la sua spigliatezza a soli 12 anni, e di Irina Myronova Chorna, pianista ucraina, che si è veramente integrata riuscendo anche a meravigliare la platea con il suono del piano. Il momento, poi, di maggiore attenzione e ammirazione è stato per la sfilata di splendide ragazze che, con maestosità, hanno inorgoglito i gioielli fantastici creati da Affidato. Va ricordato, ancora, che la manifestazione ha avuto, anche, uno scopo benefico di raccolta fondi per le fondazione rotariana e per proseguire nelle iniziative umanitarie, come la polio plus, che sta debellando la poliomielite, con la contribuzione dei preziosi orafi che hanno, pure, donato un importante gioiello che è stato sorteggiato tra i partecipanti. Le conclusioni a Giacomo Francesco Saccomanno che ha voluto, da una parte, donare, con le mani di Rosalba Mercuri, moglie dell’illustre ed indimenticabile storico Giuseppe Lacquaniti, scomparso da poco, il memorabile libro di “Medma”, raffigurante la città antica e i monili del tempo, e, dall’altra, rimarcare che serate del genere rafforzano l’orgoglio di essere calabresi e danno la forza di lottare per una Calabria vera e colma di storia, risorse e grande patrimonio umano e culturale.

Giacomo Francesco Saccomanno