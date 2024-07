Cerimonia del passaggio delle consegne tra i Club Rotary di Nicotera Medma e Polistena in un’atmosfera di grande familiarità e gioia: nel primo club Giacomo Francesco Saccomanno è subentrato a Carlo Capria, nel mentre nel secondo Giuseppe Gatto è subentrato a Salvatore Auddino. In una sala gremita ed alla presenza degli assistenti del Governatore a.s. 2024-2025, Simonetta Neri per Nicotera Medma e Walter Scerbo per Polistena, e di quelli a.s. 2023-2024, Giovanni Porcelli e Domenico Pulella, si è celebrato uno dei momenti più importanti della vita rotariana. Dopo i saluti da parte di Gaetano Vaccari e Rosella Galluccio, segretari dei Club di Nicotera Medma e Polistena, alle autorità presenti: Past Governor Alfredo Focà, Francesco, Socievole, Pasquale Verre, Francesco Petrolo, Maria Giovanna Fusca, delegata del Governatore a.s. 2024-2025 per i rapporti internazionali, Rodolfo Inderst, AIDE’ del Governatore e Coordinatore eventi, dei Presidenti RC di Gioia Tauro, Vincenzo Barca, di Palmi, Diego Ricciardi, di Cosenza Telesio, Eugenio Rogano, dei Past President RC di Gioia Tauro, Domenico Infantino, della Presidente e già Governatrice Inner Wheel, Piera Mobrici, del Presidente di zona Lyons area 26, Giulio Varone, del Presidente Lyons Gioia Tauro, Marcello Cordiano, del Consigliere Regionale On. Domenico Giannetta, del Sindaco di Rosarno, Pasquale Cutrì, dei Sacerdoti Don Gaudioso Mercuri, docente di psicologia presso il Ponteficio Ateneo Regina Apostolurum di Roma, e Don Tommaso Calipa, Parroco di Melicucco, di Santo Strati, Direttore di Calabria Live, e di Maria Campisi, Presidente associazione Omnia, hanno preso la parola Carlo Capria e Salvatore Auddino, che hanno descritto, con entusiasmo, le attività svolte e l’impatto favorevole delle iniziative nel territorio, ringraziando, con la consegna di una targa, i propri direttivi che hanno collaborato attivamente ai successi conseguiti. A seguire vi è stato l’intervento del Past Governor Francesco Petrolo, che ha ringraziato i Club per quanto svolto nel suo anno e per aver deciso, in modo innovativo, di celebrare assieme questo momento di fondamentale vita rotariana, e del passaggio del collare ai nuovi presidenti Giacomo Francesco Saccomanno e Giuseppe Gatto, che hanno tracciato in sintesi e con semplicità i principi che accompagneranno il loro anno, che li vedrà impegnati al rafforzamento dei rapporti tra i soci, alla necessaria formazione ed a una rilevante informazione-comunicazione, con lo svolgimento di iniziative importanti nel solco delle indicazioni distrettuali. Dopo la presentazione dei rispettivi C.D. vi sono state le conclusioni degli assistenti del Governatore Walter Scerbo che ha evidenziato di come sia importante creare momenti di aggregazione tra i club e di Simonetta Neri che ha anche portato i saluti e gli auguri del Governatore Maria Pia Porcino. In un contesto di gioia si sono, poi, ricordati due importanti soci che sono scomparsi da poco: Massimiliano Donato per il RC Nicotera Medma e Fausta Sorace in Catalano per il RC Polistena, con una evidente e forte emozione per i congiunti che hanno anche ritirato un riconoscimento alla memoria. Una serata di allegria e familiarità, ma nello stesso tempo di impegno, passione e responsabilità essendo il Rotary una forte espressione dei territori e che ha intrapreso un’azione di stimolo e indicazioni precisi per coloro che determinano ed affrontano le esigenze delle comunità. Un Rotary aperto al confronto ed al dialogo, ma anche soggetto di stimolo e suggerimenti, ma fortemente critico per la difesa delle fasce deboli e dei diritti fondamentali.