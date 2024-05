Si è svolto con successo a Gioia Tauro l’evento service denominato: “Domenica della Salute: visite gratuite di prevenzione della cataratta e della retinopatia”, organizzata dai club Rotary di Gioia Tauro (Pres. avv. Domenico Infantino), Polistena (Pres. Salvatore Auddino), Nicotera Medma (Dott. Carlo Capria) e Melito Porto Salvo (Pres. Dott. Walter Scerbo), con il patrocinio della Regione Calabria. L’obiettivo dell’evento è stata la sensibilizzazione sulla prevenzione medica fornendo concretamente la possibilità ai cittadini di usufruire di visite gratuite per la salute.

Gli esami medici sono stati eseguiti dai dottori Giuseppe Zuccarelli e Gesualdo Tripepi, con l’ausilio dell’infermiere Luca Rizzotti. Più di sessanta sono state le visite effettuate.

Prima dell’inizio delle visite mediche si è svolta a Sala Fallara la cerimonia di presentazione dell’evento.

Sono intervenuti l’avv.Vincenzo Barca vicepresidente Rotary club Gioia Tauro, il Dott. Carlo Capria presidente Rotary club Nicotera Medma, Salvatore Auddino presidente Rotary club Polistena, il Dott. Walter Scerbo presidente Rotary club Melito Porto Salvo, Gaetano Vaccari assistente governatore distretto Rotary 2102, Aldo Alessio Sindaco di Gioia Tauro, Domenico Giannetta consigliere regionale, Giuseppe Mattiani consigliere regionale, Annamaria Stanganelli Garante della salute della Regione Calabria, Pasquale Veneziano presidente ordine medici e odontoiatri provincia di Reggio Calabria, Francesca Liotta referente direzione sanitaria presidio ospedaliero di Polistena, Maria Giovanna Ursida presidente Croce Rossa Italiana comitato di Gioia Tauro.

La realizzazione di attività a beneficio della collettività rappresenta uno degli scopi primari del Rotary International, con particolare attenzione al tema della salute. Numerosissimi sono infatti i service in tema di prevenzione medica che sono stati realizzati durante l’anno in corso nel Distretto Rotary 2102 diretto dal governatore Dott. Franco Petrolo.

Nel suo intervento, il dott. Giuseppe Zuccarelli si è soffermato sulla cataratta, ed ha segnalato come nel territorio siano stati riscontrati numerosi casi di retinopatia diabetica.

La cataratta se non viene trattata in tempo è la prima causa di cecità, la retinopatia la seconda.

La Garante della Salute della Regione Calabria Anna Maria Stanganelli ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa.

Il consigliere regionale Domenico Giannetta, ha evidenziato nell’occasione il prezioso impegno dei medici sul territorio, sia pure tra tante difficoltà, e la necessità di puntare con tutte le forze sulla prevenzione.

Il consigliere regionale Giuseppe Mattiani ha auspicato la realizzazione dell’ospedale della piana, senza tuttavia ridimensionare le strutture sanitarie esistenti.