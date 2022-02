Giovedì 17 febbraio, presso la propria sede, il Rotary Club di Polistena, presieduto dall’instancabile Gaetano Vaccari egregiamente collaborato dal past president Salvatore Auddino, dal Prefetto Giuseppe Gatto e dal segretario esecutivo Francesco Zucco, ha organizzato una conversazione dal titolo “ Scambio Giovani: un programma virtuale o un’opportunità reale?”.

Alla presenza del delegato del Governatore, Sonia Lampasi, di numerosi soci , dirigenti , docenti e ragazzi dei locali istituti superiori, il delegato distrettuale del programma Scambio Giovani, Pierluigi Lo Gatto, ha illustrato nel dettaglio gli obiettivi e le modalità di partecipazione a questo progetto di punta del Rotary International.

Lo Scambio Giovani, infatti, si sviluppa attraverso tre direttive: lo scambio lungo, che prevede un soggiorno all’estero di un intero anno scolastico, quello breve, limitato al periodo delle vacanze estive, e i camp, gruppi tematici che riuniscono ragazzi provenienti da tutto il mondo.

Il termine “Scambio” deriva dalla condizione di reciprocità, in quanto la famiglia del ragazzo che parte deve essere disponibile ad ospitare un giovane proveniente dall’estero.

Gli obiettivi del programma, ha evidenziato il delegato, contrariamente a quelli di altre associazioni, sono di creare futuri leaders e di far conoscere ai ragazzi altre culture , aprendoli alla ricchezza delle diversità e rendendoli ambasciatori del proprio Paese.

I giovani che hanno frequentato lo Scambio si distinguono per esperienza, doti di leadership e grande capacità di adattamento, requisiti indispensabili per costruire la classe dirigente del domani.

Il tutto sempre sotto l’egida del Rotary, che seleziona attentamente le famiglie e gli aderenti al progetto, affiancandoli costantemente per tutta la durata dello Scambio.

Per partecipare o avere informazioni basta contattare il più vicino Rotary Club.

Nel corso della serata ,inoltre , Pierluigi Lo Gatto ha comunicato in anteprima l’organizzazione di un Camp per la prossima estate, in Calabria, dal titolo “ Dieta Mediterranea, Storia, Mare: alla scoperta dei tesori della Magna Grecia”, che coinvolgerà l’intero distretto guidato il prossimo anno rotariano da Gianni Policastri.

La serata si è conclusa con una domanda: “Vogliamo dare ai nostri figli questa grande opportunità che il Rotary offre?”

La risposta contribuirà a determinare il futuro della nostra terra.

IL delegato distrettuale Pier Luigi Lo Gatto entusiasta per la piena riuscita dell’incontro, ha inteso inviare il seguente messaggio al Club di Polistena promotore dell’Iniziativa: “L’amicizia è la roccia su cui ho costruito il Rotary” P. Harris – Caro Presidente e cari soci del Rotary Club di Polistena, il vostro entusiasmo e la vostra accoglienza incarnano perfettamente lo spirito dell’amicizia rotariana. Sono stato felice di apprezzare un club attivo, dinamico, radicato nel territorio. Un club che rappresenta il vero Rotary, quello del fare, che deve abbattere i muri del falso Rotary, quello dell’apparire. Ed è proprio questo pragmatismo che ci consentirà finalmente di far partire anche dalla nostra terra dei ragazzi per vivere la bellissima esperienza dello scambio giovani. I nostri figli devono conoscere e usufruire di questa grande opportunità che il Rotary offre. Ho notato la scintilla negli occhi delle ragazze presenti in sala a cui ho donato a vostro nome delle spille della Colombia e del Messico, i “pin” che i ragazzi si scambiano quando si incontrano e di cui riempiono le loro caratteristiche giacche. Sono certo di aver gettato dei promettenti semi in un fertile terreno. A presto YiR Pierluigi.