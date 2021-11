Un incontro cordiale ed importante quello con l’Arcivescovo di Reggio

Calabria – Bova, Mons. Fortunato Morrone. “Con lui abbiamo discusso di

giovani, lavoro e futuro del territorio. Ma soprattutto di impegno

sociale e responsabilità delle istituzioni, a tutti i livelli, per

costruire un percorso di fiducia e speranza per la comunità reggina”

queste le parole della Segretaria generale della Cisl Metropolitana

Rosy Perrone e della Segretaria Generale Cgil Piana Gioia Tauro.

“Lavorare in rete, coniugando l’aspetto laico con quello cristiano per

uno sforzo credibile fondato sui valori indiscutibili del bene comune,

per lo sviluppo del territorio. Con questo spirito condiviso, abbiamo

gettato le basi per un confronto costante sui grandi temi, e dai quali

possano scaturire le opportunità di rilancio attraverso le risorse del

PNRR e attraverso i fondi comunitari. Strumenti irrinunciabili per la

Città Metropolitana di Reggio Calabria”.