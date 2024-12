Questa mattina si è tenuto un incontro cruciale tra l’Amministrazione Comunale, rappresentata

dal Sindaco, Dot. Pasquale Cutrì, e dal Vice Sindaco, Dot. Teodoro De Maria, e i

vertici dell’ANAS, rappresentati dall’Ing Silvio Canalella, dalla Dot.ssa Antonella Pirrota e dall’

Ing. Antonio Dieni.

Hanno preso parte alla riunione anche l’Avvocato Michele Filippo Italiano, in rappresentanza della

minoranza consiliare nonché difensore dei proprietari negli anni precedenti all’inizio dei lavori, il

Dot. Domenico Greco, portavoce dei proprietari, e dei tecnici coinvol�, il Dot. Domenico Borgese,

Segretario del Sindaco nonché proprietario, che ha curato la parte inerente alle richieste dei cittadini

interessati insieme alla parte tecnica, l’Architeto Nicola Tramontana, tecnico incaricato.

L’incontro, caraterizzato da uno spirito costruttivo e collaborativo, ha portato alla risoluzione del

problema della chiusura della strada di accesso ai poderi, un disagio che da tempo penalizzava molto i

cittadini e proprietari della zona.

Grazie alla sinergia tra le parti e all’impegno congiunto, è stata trovata una soluzione condivisa che

consentirà il ripristino della viabilità, garantendo il dirito di accesso ai poderi e la continuità delle

attività agricole e produttive del territorio.

L’Amministrazione Comunale esprime soddisfazione per il risultato raggiunto, sotolineando

l’importanza del dialogo e della collaborazione tra istituzioni, citadini e associazioni per affrontare

e risolvere le problematiche della comunità.

Il Sindaco Cutrì ha dichiarato: “Questo è un esempio concreto di come, lavorando insieme, si possano

trovare soluzioni efficaci ai problemi che riguardano i nostri citadini. Continueremo a essere al

fianco della comunità, con un impegno costante per il benessere e lo sviluppo del nostro territorio.”

L’Amministrazione ringrazia tute le parti coinvolte per il contributo e la disponibilità dimostrata.