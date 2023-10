La Corte d’Appello di Reggio Calabria – sezione Misure di Prevenzione – a scioglimento della riserva all’udienza del 15 settembre 2023 ha disposto la revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. applicata nei confronti di Francesco D’Agostino cl. ’59.

Il prevenuto era stato fatto destinatario di proposta applicativa della sorveglianza speciale, con obbligo di dimora nel comune di residenza, a seguito dell’arresto intervenuto nel settembre 2020 in flagranza di coltivazione di stupefacenti di tipo leggero, fatto per il quale nel parallelo procedimento di merito era stato condannato dal Tribunale di Palmi previa esclusione dell’aggravante dell’ingente quantitativo.

L’originaria proposta veniva quindi inizialmente vagliata e decisa dal Tribunale di Reggio Calabria – sezione Misure di Prevenzione – con provvedimento applicativo della sorveglianza speciale di PS notificato nel novembre 2022.

Decreto avverso il quale veniva proposto appello dal difensore del D’Agostino, Avv. Davide Vigna, rilevandosi l’insufficienza dell’unica vicenda attenzionata (il fatto di reato per il quale D’Agostino veniva sottoposto a cautela e successivamente condannato) al fine di integrare il requisito dell’abitualità a delinquere e della presenza di sufficienti indizi in merito alla fruizione di fonti di reddito illecite.

Rilievi accolti dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, con conseguente annullamento del decreto applicativo.