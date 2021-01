ECCO LE INTERCETTAZIONI

La disistima per BRUZZESE Franco veniva espressa dallo stesso IDA’ (Franco BRUZZESE è “NU

COSU LORDU lo sai?”….però per esempio è il senso del limite che non ha…) in occasione di un incontro

avuto, in data 19.05.2016, con PISANO Francesco, il quale tranquilizzava il suo interlocutore sulla

probabile mancata elezione del predetto (PISANO Francesco: Franco BRUZZESE::::Franco

BRUZZESE… non sale! IDA’ Giuseppe: non sale? PISANO Francesco: stai tranquillo che ce lo facciamo

fuori IDA’ Giuseppe: me lo auguro di cuore che è come dici tu…ma non è così! PISANO Francesco: ce lo

facciamo fuori…stai tranquillo IDA’ Giuseppe: dici? PISANO Francesco: sì? IDA’ Giuseppe: però le

cazzate le dice da tutte le parti PISANO Francesco: ce lo facciamo fuori!! Stai tranquillo! Peppe! Vedi

che….stiamo lavorando!).

La sicurezza palesata da PISANO Francesco sulla mancata elezione di BRUZZESE – riscontrata, a

posteriori, dai risultati delle elezioni – induce a ritenere che il suddetto avesse una notevole

capacità di condizionamento degli esiti della campagna elettorale.

PISANO Francesco informava IDA’ che si stava prodigando per far eleggere LA TORRE Caterina

al posto di BRUZZESE, svelando un progetto già emerso nel corso di una precedente

conversazione1073 (PISANO Francesco: allora ti dico una cosa….noi stiamo facendo una cosa…noi stiamo

facendo in modo….che sale Caterina e non sale lui! IDA’ Giuseppe: Dici? PISANO Francesco: sì! IDA’

Giuseppe: ma secondo te è in grado Caterina di fotterlo PISANO Francesco: sì IDA’ Giuseppe: a me

sembra che è….PISANO Francesco: lo fotte sicuro! IDA’ Giuseppe: lo fotte sicuro? PISANO

Francesco: sicuro!).