Rosarno immersa nel clima di festa con le tante iniziative inserite nel programma “Natale a Rosarno 2023”. Una carrellata di eventi per tutti, grandi e piccini, che si protrarrà sino a gennaio, contribuendo a creare un clima giocoso dove la comunità si riunisce e, inoltre, dove l’accoglienza ai turisti è protagonista.

Soddisfazione per l’Assessore con delega agli spettacoli, Antonino Pronestì: “E’ il primo Natale della nostra Amministrazione e, in meno di due mesi dall’insediamento, siamo riusciti ad impostare un ricco cartellone natalizio con le poche risorse disponibili. Abbiamo bisogno di riscoprire la magia del Natale e le nostre tradizioni, con il calore delle famiglie, con gli eventi di socialità e spazi aggregativi che saranno allestiti nei vari luoghi della città. E’ stata fondamentale la collaborazione di chi è a stretto contatto con i cittadini. È per questo motivo – dichiara l’Assessore Pronestì – che l’amministrazione si è avvalsa del supporto di tutte le associazioni che hanno avanzato proposte verso le quali, nei limiti del possibile, ci si è prodigati affinché venissero accolte”.

Di assoluto rilievo, dall’1 dicembre al 6 gennaio la Via del Natale (Corso Garibaldi) e la casa di Babbo Natale (P.zza del Popolo) a cura delle Associazioni A.fe.Ro. e Nuovamente; la natività sarà protagonista il 26 dicembre e il 6 gennaio in Piazzale Genova su iniziativa del gruppo famiglie e con la partecipazione di tutta la comunità parrocchiale Maria SS. Addolorata.

Diverse le attività per i nostri piccoli: i giocolieri, truccabimbi e tanto zucchero filato in Piazza Duomo a partire dalle ore 18:30 del 23 dicembre; non mancherà la musica dal vivo in Piazza Duomo con gli spettacoli “Bee live” (22 dicembre) e la “Cover di Vasco Rossi (23 dicembre) e Pop-up “Il cortile dei quinti” (30 dicembre).

Il 27 dicembre si esibiranno in Piazza San Rocco le scuole di danza Energy, Centro Danza Roma e Like Dance; il 28 dicembre, invece, presso l’Auditorium Comunale ci sarà un concerto di pianoforte a cura dell’Associazione Amici della Musica.

Infine, dal 7 dicembre all’8 gennaio, in Via Regina Elena angolo Piazza del Popolo, sarà presente Radio Freccia Network con dirette, interviste e musica di intrattenimento.

“L’invito – conclude Pronestì – è di uscire da casa per socializzare grazie ai tanti eventi e alle opportunità culturali che coinvolgeranno tutte le fasce d’età. Rosarno è lieta di accogliere quanti verranno ai nostri eventi”.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale augurano a tutti Buon Natale e un felice 2024.