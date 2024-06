L’Amministrazione Comunale di Rosarno intende TRANQUILLIZZARE la Cittadinanza che

nessuna procedura di scioglimento del Consiglio Comunale è stata avviata da parte della

Prefettura, né alcun Commissario è stato nominato, contrariamente alla notizia fatta

circolare in modo tendenzioso e fazioso sui “Social” da parte del Gruppo di Minoranza

Progetto “Rosarno bene Comune”.

FALSA risulta anche l’affermazione che l’Ente abbia ricevuto per la seconda volta la diffida

da parte della Prefettura.

L’unica diffida ad osservare gli obblighi relativi all’approvazione del Rendiconto di gestione

2023, giunge al protocollo dell’Ente quattro giorni prima della convocazione del Consiglio

Comunale, che prevede al punto 3 proprio l’approvazione del Rendiconto di gestione 2023,

risultando, pertanto, adempiente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Si precisa, inoltre, che lo schema di Rendiconto è stato approvato in data 30 Aprile 2024 con

Delibera di Giunta n. 71 e successivamente trasmesso all’Organo di Revisione per il parere di

competenza, il quale con apposita Relazione, pervenuta al Protocollo dell’Ente in data

13.05.2024, si esprimeva con giudizio POSITIVO. Nella stessa data, l’Ufficio di competenza

ha provveduto a notificare a tutto il Consiglio Comunale la comunicazione di avvenuto

deposito della Relazione dell’Organo di Revisione.

Il Consiglio Comunale è stato convocato per il giorno 5 Giugno 2024 nel rispetto di tutte le

procedure previste.

Le tempistiche legate all’approvazione, pertanto, tengono conto degli aspetti tecnici, ovvero

il tempo necessario al Revisore per il rilascio della Relazione (senza la quale il Rendiconto

non può essere approvato) ed il termine, non inferiore a venti giorni fissato dalla Legge (Art.

227 c.2 del T.U.E.L.), che prevede che i Consiglieri Comunali possano prendere visione,

informarsi e prepararsi, per discutere sul Rendiconto. Si tratta di norme a tutela di tutti i

Consiglieri Comunali.

SI INVITANO GLI AUTORI DELL’ARTICOLO A DARE CORRETTA LETTURA DELLE “CARTE” OVVERO

DEI DOCUMENTI UFFICIALI, DANDO AD ESSE IL GIUSTO PESO.

PERTANTO, SI RINVIANO AL MITTENTE TUTTI GLI AGGETTIVI UTILIZZATI NEI CONFRONTI DI

QUESTA AMMINISTRAZIONE.