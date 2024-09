Il Comune di Rosarno, in qualità di ente capofila dell’Ambito Territoriale-Sociale n°2, rende noto di aver redatto la scheda di valutazione delle 28 domande per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare a favore di soggetti non autosufficienti (under 65) residenti in tutti i comuni dell’Ambito (Rosarno, Gioia Tauro, San Ferdinando, Palmi, Rizziconi, Melicuccà, Seminara). Grazie all’impegno del nostro sindaco, Pasquale Cutrì, dei due assessori al ramo, Giulia D’Agostino e Marica Rossi, e di tutta l’amministrazione comunale, coadiuvata dalla responsabile della 4° UOC – Area Servizi Sociali, dott.ssa Maria Grazia Elia, e con il fondamentale apporto dell’ufficio di piano, comunichiamo che la consegna dei voucher inizierà a partire dai prossimi giorni, in cui sarà previsto un incontro tra le famiglie delle persone beneficiarie e la cooperativa sociale Metauros, che avrà il compito di gestire l’assistenza dei soggetti non autosufficienti. Questo incontro tra i membri della cooperativa e le famiglie sarà finalizzato principalmente a concordare gli orari di assistenza in base alle esigenze di ciascuno dei soggetti beneficiari. Il servizio messo a disposizione degli utenti avrà la durata di un anno. Le risorse sono state messe a disposizione dal fondo per la non autosufficienza per l’anno 2017, pari a 134.857,66 euro, e dal fondo per la non autosufficienza del 2018, pari a 390.834,17 euro. Già nei giorni scorsi l’Ambito aveva provveduto all’erogazione dei voucher a disposizione dei soggetti non autosufficienti con età superiore ai 65 anni. «Tutto l’Ambito si conferma al servizio della comunità per migliorare le condizioni di vita delle persone non autosufficienti» – ha dichiarato il sindaco Cutrì – «Stiamo lavorando alacremente per andare incontro alle esigenze di tutti i cittadini».