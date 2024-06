” Nel segno dell’ arte. L’ eredita’ artistica e umana di Adriano Fida”.

L’associazione socio- culturale ” Nuovamente” guidata da Maria Carmela Greco, con il patrocinio del Comune

di Rosarno organizza per sabato 8 giugno alle 18.30 presso FaRo Fabbrica dei Saperi a Rosarno- Auditorium

comunale in via Umberto I un’importante iniziativa a ricordo di Adriano Fida eccezionale artista rosarnese

scomparso prematuramente nell’ ottobre del 2022.

“Pittore del mito”, artista onirico, visionario, eclettico” Adriano (classe 1978) si è formato presso l’ Accademia

di Belle Arti di Reggio Calabria, per poi proseguire il suo percorso artistico in diverse città italiane, fra cui

Torino e Roma. Proprio nella capitale si era fermato per un decennio, fondando anche una rinomata scuola di

pittura. Vincitore di prestigiosi premi a livello nazionale e internazionale, è stato scelto e inserito da Vittorio

Sgarbi nell’ antologia ” Eccentrici e solitari”, dedicata agli artisti più innovativi dell’ ultimo ventennio. Le sue

opere hanno fatto il giro del mondo e alcune ora tornano nella sua amata Rosarno, l’ antica Medma. Le radici

magno greche sono infatti sempre presenti nella sua impronta stilistica, rielaborate in chiave onirica e

visionaria.

L’ iniziativa in memoria di Adriano verrà scandita in tre momenti principali: l’ Arte, la Memoria, l’Eredità.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Rosarno Pasquale Cutri’, prenderà la parola Marco Dionisi Carducci,

curatore delle opere di Adriano. Seguirà la testimonianza del fratello Pasquale sul filo indistruttibile della

memoria, mentre la presidente dell’ Associazione Nuovamente Maria Carmela Greco dara’ lustro all’ eredità di

Adriano attraverso l’istituzione di borse di studio in sua memoria.