A chiarimento di quanto letto sulla Gazzetta del Sud del 30.01.2024 e del 01.02.2024 si precisa che: sin dal 2018, il Comune di Rosarno, appena subentrato quale Capofila a Gioia Tauro dell’ATS, ha individuato un esperto per l’incarico professionale, per supporto e rendicontazione del Pon Inclusione.

Sempre la stessa Amministrazione, nel 2020, a seguito di un avviso pubblico, ha affiancato al già nutrito gruppo di operatori, a tempo pieno, un esperto senior “rendicontatore”.

A seguire, sia la Commissione Prefettizia che la Commissione Straordinaria, nel solco degli importanti risultati raggiunti dal Comune Capofila, ha riconfermato l’esigenza della figura dell’esperto rendicontatore, attraverso avvisi pubblici. La Conferenza dei sindaci del 24.05.2022 e del 21.09.2023, prima del nostro insediamento, ha approvato la programmazione del Fondo povertà, compresa la figura dell’esperto senior.

Il compenso dell’esperto è pagato con fondi totalmente ministeriali e non comunali ed è determinato secondo direttive ministeriali (euro 634,00 al giorno lorde e per un massimo di 10 gg al mese).

Questa Amministrazione ha solo confermato quello che tutti i sindaci in precedenza avevano approvato anche in considerazione che in caso di annullamento i poveri di tutto l’ambito avrebbero perso la somma euro 1.195.472,00.

L’annullamento di questo avviso perché privo di approvazione programmatica dell’intero fondo, vorrebbe dire l’annullamento di tutti gli altri avvisi con conseguente perdita dei servizi per i poveri.

La conferenza dei sindaci è stata già concordata e fissata per il 08.02.2024.