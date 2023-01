Gabriele Mammoliti, è stato tratto in arresto con l’accusa in flagranza di reato di furto di un rimorchio e resistenza a pubblico ufficiale, poichè mentre era a bordo del proprio autoveicolo ostacolava con manovre azzardate i carabinieri che giungevano a sirene spiegate.

Una volta fermato, ha tentato di sottrarsi all’arresto e sono stati rinvenuti all’interno dell’autovettura attrezzi da scasso.

Il Mammoliti è stato processato al Tribunale di Palmi, per direttissima dalla Giudice Dott.ssa Manfredonia dopo l’udienza di convalida dell’arresto.

Gli Avv. Michelangelo e Mariangela Borgese, si sono opposti alla convalida dell’arresto e hanno chiesto per il loro assistito la rimessione in libertà, mentre il pm ha insistito per l’applicazione della misura degli arresti domiciliari.

La Giudice, dopo la camera di consiglio, ha convalidato l’arresto e ha accolto le richieste dei difensori, Avv. Michelangelo e Mariangela Borgese disponendo la rimessione in libertà del loro assistito.