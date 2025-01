L’Amministrazione Comunale di Rosarno, guidata dal Sindaco dottor Pasquale Cutri’, annuncia con orgoglio che oggi, presso la sede del Comune, è stato formalizzato il contratto con la ditta Safan S.r.l., con sede legale a Roma, per l’avvio dei lavori di demolizione e ricostruzione ex novo di un asilo nido situato in via Maria Zita.

La nuova struttura, dedicata alla prima infanzia, accoglierà bambini di età compresa tra 0 e 3 anni e sarà in grado di ospitare fino a 42 bambini. Questo importante progetto, dal valore complessivo di euro 1.000.000,00, è interamente finanziato con fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) nell’ambito delle iniziative dell’Unione Europea Next Generation UE.

L’opera, seguita con grande attenzione dall’Assessore ai Lavori Pubblici, dottor Teodoro De Maria, e dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento), architetto Domenica Corigliano, rappresenta un passo significativo per il miglioramento delle infrastrutture educative della città.

L’asilo sarà una struttura ultramoderna ed ecosostenibile, progettata per garantire il massimo risparmio energetico e un ambiente sicuro, confortevole e stimolante per i piccoli cittadini di Rosarno. I lavori inizieranno entro la fine del mese di gennaio, segnando l’avvio di un progetto che contribuirà concretamente al benessere delle famiglie e al futuro della comunità.

L’Amministrazione Comunale esprime grande soddisfazione per questo importante traguardo, che testimonia l’impegno costante verso il miglioramento dei servizi e delle opportunità per i cittadini di Rosarno.

A tal proposito, il Sindaco dottor Pasquale Cutri’ ha dichiarato:

“Questo progetto rappresenta un investimento fondamentale per il futuro della nostra città. Con il nuovo asilo nido, non solo offriamo un servizio essenziale alle famiglie, ma gettiamo le basi per una Rosarno più inclusiva ed attenta ai bisogni delle nuove generazioni. È una grande soddisfazione poter offrire ai nostri cittadini una struttura di eccellenza, moderna e sostenibile, che migliorerà concretamente la qualità della vita nella nostra comunità.”

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Rosarno